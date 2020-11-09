В Москве с 23 ноября введут 14 новых полос для движения общественного транспорта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полосы для движения общественного транспорта появятся в Москве на 14 участках дорог, две из которых продолжат существующие. Всего на этих участках проходят 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать. Полосы для движения общественного транспорта появятся в Москве на 14 участках дорог. Общая длина новых полос составит порядка 7,5 км", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в сутки по этим маршрутам перевозят ежедневно более 250 тыс. пассажиров.

Департамент напоминает, что выделенные полосы предназначены для движения общественного транспорта, школьных автобусов, а также проезда такси, сотрудников экстренных и коммунальных служб. Воспользоваться полосой для общественного транспорта также могут и велосипедисты. Водителям не рекомендуют занимать "выделенки" даже в выходные дни, так как эти полосы работают в ежедневном режиме. Штраф за нарушение составляет - 3 тыс. рублей. С подробным списком выделенных участков можно ознакомиться на портале "Мостранспорт".