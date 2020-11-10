В Москве упростили порядок получения льготного статуса для многодетных семей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи упростили в Москве. Теперь подать заявку можно в электроном виде через портал mos.ru, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Утвержден новый порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи города Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с новым порядком оформить льготный статус будет проще. Подача заявки теперь происходит исключительно в электронной форме через портал mos.ru. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты не требуется", - говорится в сообщении.

Получить льготный статус многодетной семьи города Москвы могут родители (усыновители) и дети из семей, в которых родились или воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах - 18 лет.

"Также значительно сокращен и перечень необходимых документов. Например, справка об обучении в школе потребуется лишь тем ребятам, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях (менее 1% от общего числа школьников). Факт обучения ребенка в городской школе или колледже будет подтвержден автоматически на основании сведений, содержащихся в городских информационных системах", - говорится в сообщении.

Сведения о членах семьи, указанные заявителем, также будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме тех редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления.

"Оформление статуса многодетной семьи займет не более десяти рабочих дней, а уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет. Сведения о присвоении статуса многодетной семьи будут включены в единую электронную базу и станут основанием для предоставления мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и др. Предъявлять удостоверение многодетной семьи для получения этих мер поддержки более не потребуется. При этом оформление статуса многодетной семьи в электронном виде не лишает граждан права на получение традиционного бумажного удостоверения", - говорится в сообщении.