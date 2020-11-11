В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы столицы повысили температуру в системе теплоснабжения в связи с похолоданием, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с изменением погодных условий принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, в настоящее время в магистральных сетях она составляет 82-84 градусов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. К примеру, при среднесуточной температуре плюс 4 градуса, температура теплоносителя составляет 75-77 градусов, при понижении до плюс 3 - ее увеличивают до 77-79 градусов.

Бирюков отметил, что поручения на изменение температуры теплоносителя выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.