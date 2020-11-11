Новый сервис для беременных внедрили в девяти женских консультациях в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разработал и внедрил новый сервис для пациенток и врачей, позволяющий сопровождать будущую маму на всех этапах беременности и быть на связи со своим лечащим врачом. На сегодняшний день подключены и активно используют сервис девять женских консультаций трех медицинских учреждений, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Сервис автоматически формирует календарный план проведения всех необходимых исследований и скринингов, перечень необходимых врачей-специалистов, посещение которых необходимо при ведении беременности. Исходя из начальных данных о пациентке, планируется примерная дата родов. Он одинаково доступен как лечащему врачу, так и будущей маме. На сегодняшний день подключены и активно используют сервис девять женских консультаций трех медицинских учреждений городской системы здравоохранения (ГБУЗ "ГКБ им. Кончаловского", ГБУЗ "ГКБ № 52", ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Ворохобова"), 113 врачей сопровождают более 4,5 тыс. пациенток", - говорится в сообщении.

Будущая мама имеет возможность вести дневник наблюдений за своим организмом, не выходя из дома, и давать доступ своему лечащему врачу к нему (вес, артериальное давление, уровень глюкозы, потребление калорий). При превышении допустимых значений этих наблюдений система автоматически "сигнализирует" врачу о необходимости оперативно обратить внимание на изменившиеся показатели. Если пациентка обратилась за медицинской помощью в медицинскую организацию вне системы ОМС Москвы, достаточно загрузить скан результата консультации или анализов в раздел "Мое лечение", и они сразу будут доступны лечащему врачу без очного посещения.

"Внутри раздела также встроен защищенный канал связи врач-пациент (чат). Будущая мама может задать все интересующие ее вопросы и получить на них оперативный ответ. В свою очередь врач может дать рекомендации либо пригласить пациентку на очный прием. Подключение к сервису пациентки осуществляется один раз врачом на первом приеме при постановке на учет по беременности, после чего он становится доступен будущей маме в "Личном кабинете застрахованного", - отметила пресс-служба.

При наступлении следующей беременности врач сможет ознакомиться с архивными документами.