Около 1,5 тыс. москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 в октябре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек в Москве стали донорами плазмы в октябре, что вдвое больше сентябрьских показателей и рекорд за прошедшие полгода в целом. Об этом сообщила в среду журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По решению клинического комитета плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения больных пациентов с апреля текущего года. Если ранее донорами становились около 650 человек в месяц, то в октябре плазму сдал рекордное количество жителей - около 1,5 тыс. человек. Это в два раза превышает сентябрьские показатели, когда плазму сдали 699 москвичей", - сказала она.

По словам Раковой, всего донорами антиковидной плазмы в Москве стали почти 5 тыс. человек, около 12% из них сдавали плазму несколько раз. В числе доноров - 39 социальных работников, которые сдали плазму с антителами к коронавирусу в рамках инициативы "Доноры надежды".

Лечение плазмой применяется в стационарах для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Метод является одним из составляющих комплексной терапии и назначается лечащим врачом. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. К донации приглашаются выздоровевшие после коронавирусной инфекции люди от 18 до 55 лет весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти пять недель. Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний.