Новый тоннель построят под МКАД на юге столицы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый тоннель построят под кольцевой автодорогой на юге Москвы. Объект должен соединить дорожную сеть столицы с магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Новый тоннель под МКАД построят в рамках второго этапа устройства улично-дорожной сети до магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В рамках этого этапа предусматривается строительство дороги и тоннеля под МКАД, переустройство существующих и создание новых инженерных коммуникаций. Длина запроектированного тоннеля на пересечении магистрали с МКАД составит более 100 м, из которых закрытая часть почти 65 м", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Тоннель оборудуют системой видеонаблюдения с возможностью записи и хранения архива. Проектную документацию уже согласовали в Москомэкспертизе.

Глава ведомства Валерий Леонов уточнил, что на новой магистрали будет по три полосы движения в каждом направлении и разделительная полоса. "Помимо этого, будут построены технические тротуары, установлены дорожные знаки, знаки индивидуального проектирования, дорожные ограждения и нанесена разметка", - сказал он.

Дорога Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе стала дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из ключевых частей транспортного каркаса ТиНАО. В ее состав вошел первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе. Два участка трассы уже открыты для водителей.