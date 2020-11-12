Около 13 тыс. автомобилей эвакуировали с парковок для инвалидов в Москве с начала года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 12,7 тыс. раз эвакуировали автомобили москвичей с мест для парковки инвалидов с начала года. Чаще других на штрафстоянки за это нарушение были эвакуированы машины Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года с мест для инвалидов эвакуировали более 12,7 тыс. автомобилей-нарушителей. Недобросовестным водителям приходится не только забирать авто со спецстоянки, но также оплачивать эвакуацию и штраф. К сожалению, совесть на деньги не купишь - в 2020 году чаще всего места для инвалидов незаконно занимали владельцы дорогих автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, а также Volkswagen", - сообщается в публикации.

Как уточнили в департаменте, на каждом платном паркинге в Москве не менее 10% мест предназначены для людей с ограниченными возможностями. Чтобы получить возможность оставлять там машину, автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, нужно внести данные в федеральный реестр инвалидов и обязательно иметь на машине знак "Инвалид".