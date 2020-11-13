Ученики 6-11 классов получили 17 млн оценок в МЭШ за время дистанционки с 19 октября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Учащиеся старших классов в школах Москвы получили 17 млн оценок за время дистанционного образования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С 19 октября московские школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. За это время им было выставлено почти 17 млн оценок в МЭШ. На дистанционном обучении с 19 октября учителя провели в "Московской электронной школе" более 2,6 млн онлайн-уроков для учеников 6-11 классов. Это 97% от общего числа всех дистанционных занятий в МЭШ", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, больше всего проведено онлайн-уроков по иностранным языкам - свыше 500 тыс., математике и математическим наукам - более 460 тыс., а также русскому языку - почти 300 тыс.

"Несмотря на возросшую в полтора раза нагрузку на электронные журналы и дневники, МЭШ работает стабильно. Ежедневно к урокам подключаются свыше 600 тыс. учеников и учителей", - говорится в сообщении.

МЭШ - проект для учителей, учеников и их родителей, который помогает создать высокотехнологичную образовательную среду в школах столицы. Он разработан департаментом образования и науки Москвы совместно с департаментом информационных технологий.

С 19 октября учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном обучении. Такое решение принято исходя из того, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией и лучше владеют информационными технологиями.