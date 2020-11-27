Почти 60 регионов РФ увеличили количество объектов имущества для льготной аренды МСП

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские регионы увеличили количество объектов имущества для льготной аренды малым и средним предпринимателям (МСП). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Корпорации МСП по итогам совещания по вопросам реализации федерального проекта по МСП с аппаратами представителей президента РФ в федеральных округах и другими представителями властей.

"В настоящее время 59 регионов увеличили количество объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса и предоставляемых на льготных условиях, из которых у 50 регионов такое увеличение составило более 10%. Прирост объектов также зафиксирован в перечнях муниципального имущества на территории 72 субъектов Российской Федерации, в 34 из которых такой рост составил также более 10%. Лидерами являются Оренбургская, Тульская, Калужская, Калининградская, Ленинградская, Белгородская, Самарская области," - говорится в докладе.

По предварительным результатам опроса Корпорации МСП, среди 5 700 самозанятых граждан заинтересованность в имущественной поддержке выразили 22% опрошенных, которые хотели бы получить офисные помещения (39%), движимое имущество (16%), производственные помещения (15%) и иное государственное и муниципальное имущество.

Корпорация провела анализ более чем 3 млн объектов публичной собственности. Из них более 2 тыс. объектов, которые в настоящее время не используются или используются неэффективно, могут быть предложены для ведения бизнеса.

Корпорация также представила участникам совещания систему мероприятий по увеличению объемов предоставления имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам.

Господдержка предпринимателей

С июня текущего года самозанятые могут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для субъектов МСП. Одним из первых регионов, установивших льготную арендную ставку и предоставивших преференции самозанятым, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, стала Тюменская область. Начата аналогичная работа в Пензенской, Тверской, Липецкой, Амурской областях, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан.

Поддержка самозанятых оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.