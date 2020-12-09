Госдума приняла законопроект о единых требованиях к участникам закупок - субъектам МСП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении правительственный законопроект, вводящий единые требования к участникам закупок - субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Законопроект вносит изменения в Федеральный закон № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Он призван исключить произвольное установление заказчиками требований к составу и содержанию заявок участников, являющихся субъектами МСП.

Как следует из материалов законопроекта, он предусматривает установление исчерпывающего перечня документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся малыми и средними предприятиями. В частности, если участником закупки является юридическое лицо, то заказчик вправе требовать данные о фирменном наименовании, юридическом адресе, учредительный документ. Если участником выступает индивидуальный предприниматель, то заказчик может требовать указать фамилию/имя/отчество, паспортные данные, адрес места жительства. Среди других требований - документ, подтверждающий полномочия действовать от имени организации. Предполагается, что изменения в федеральный закон вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

"Сегодня поддержка предпринимателей становится одним из главных инструментов для восстановления российской экономики. И государство, помимо предоставления финансирования, формирует внутренний рынок для МСП через закупки у крупных корпораций и госпредприятий. Ранее был увеличен минимальный объем обязательных закупок у предпринимателей до 15%, были скорректированы сроки оплаты госпредприятиями полученных от предпринимателей товаров и услуг с 30 дней до 15 дней. Следующий шаг - это фиксация единого перечня документов для участия МСП в закупках", - прокомментировал ТАСС принятие законопроекта руководитель экспертного совета по вопросам МСП и самозанятости Госдумы Рифат Шайхутдинов.

Он напомнил, что законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году, но "особую актуальность получил именно сегодня". "Ранее каждое госпредприятие устанавливало требования для участия в закупках МСП довольно свободно, в соответствии со своими правилами и регламентами. Для предпринимателей такой подход часто был проблемой, потому как в небольших компаниях небольшой штат и нанимать отдельно сотрудников для подготовки документации сложно. Более того, иногда это и невозможно, список требуемой документации может становиться своеобразным барьером для отсечения нежелательных исполнителей, которыми часто и становились МСП. Стандартизация же перечня документов исправит эту ситуацию", - убежден Шайхутдинов.