В России число занятых в МСП выросло к концу года на 1%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), по состоянию на 10 декабря 2020 года составила 15 млн 509,813 человек, что на 1% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

Несмотря на рост количества работников, общая численность субъектов МСП на 10 декабря сократилась на 3,8% - до 5 млн 702,15. Из них число юридических лиц составило 2 млн 362,558 (снижение на 6,2%), число индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось на 2% - до 3 млн 339,592.

Наибольшее количество субъектов МСП по состоянию на 10 декабря 2020 года приходится на Центральный федеральный округ - 31%, 18% всех МСП сосредоточено в Приволжском ФО, по 12% - в Северо-Западном ФО и Южном ФО, 11% - в Сибирском ФО, 9% - в Уральском ФО, 5% - в Дальневосточном ФО, 3% - в Северо-Кавказском ФО.