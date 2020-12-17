Путин: малый и средний бизнес получил около 1 трлн рублей поддержки в условиях пандемии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по разным каналам получили около 1 трлн рублей государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли", - сказал он.

Президент отметил, что меры поддержки были сформулированы и применялись для пострадавших отраслей экономики, прежде всего, для малого и среднего бизнеса.

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке смогли получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня до 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. Дополнительные программы поддержки были введены также региональными властями.