Нет сезонности, не надо хранить: как сделать бизнес на авторских украшениях

Соосновательница проекта Poison Drop Ирина Кузнецова рассказала, как ей удалось начать сотрудничество со 100 брендами и можно ли совмещать бизнес и воспитание четырех детей

История компании Poison Drop началась в 2013 году. Предпринимательница и сооснователь проекта Ирина Кузнецова заметила, что на рынке нет единого пространства, где можно в одном месте познакомить российских потребителей с авторскими и дизайнерскими украшениями. В интервью ТАСС она рассказала, как ей удалось начать сотрудничество со 100 брендами и можно ли совмещать бизнес и воспитание четырех детей. Жительница Москвы Ирина Кузнецова долгое время проработала в fashion-индустрии в бренде премиум-сегмента. Как-то она обратила внимание на то, что дизайнерские украшения, в отличие от одежды, распродавались намного быстрее. "Я не из тех женщин, которые разбираются в украшениях, а также в том, как их правильно носить, коллекционировать и так далее. Но тем не менее скорость продажи украшений была в несколько раз выше, в отличие от других категорий. Вот и подумала: а что, если продавать только украшения — не подлежат сезонности, не надо хранить, нет размеров — классная идея", — вспоминает Ирина. При этом она также заметила, что в 2013 году на российском рынке не было единых площадок с ювелирными или авторскими украшениями от дизайнеров. "Я по своей натуре предприниматель, что в найме, что в жизни. Честно говоря, удивилась, что такое гениальное комбо почему-то никому раньше не пришло в голову. Когда не просто еще один ювелирный магазин, а именно ниша дизайнерских украшений, смешанная с fashion-индустрией, которые можно купить в одном месте", — отмечает она. Смысл в простоте Прежде чем запускать бизнес, Ирина решила проконсультироваться со своим давним другом Андреем Мигуновым. Он тогда работал на позиции маркетингового директора в журнале InStyle (международный женский журнал о моде — прим. ТАСС), до этого — на такой же позиции в одной из ювелирных компаний. В итоге они стали партнерами. "У меня был эмоциональный посыл, который Андрей рационально разделил. Случился "суперинтуитивный мэтч". У нас полностью совпали взгляды на этот бизнес и его развитие", — поясняет Ирина. Чтобы запуститься, предприниматели в 2013 году вложили 600 тыс. рублей из собственных сбережений. Компанию назвали Poison Drop (в переводе с английского означает "капля яда" — прим. ТАСС), в том же году запустили одноименный сайт, ставший первым каналом продаж. В первые месяцы выручка составляла 600–800 тыс. рублей. "Развивая нашу компанию, мы транслировали свой подход. Ты можешь очень базово одеваться: белая футболка, джинсы, рубашка — что-то простое. Но последний штрих и капля в твоем облике — это как раз украшения, которые создают ту самую магию всего образа", — объясняет Ирина.

Изначально партнеры распределили обязанности следующим образом: Ирина отвечала за формирование линейки коллекции украшений, куда входило налаживание связей с брендами и дизайнерами, а Андрей взял на себя всю операционную деятельность. В первый год в компании работали пять человек, включая бухгалтера и администратора. При этом предпринимательница признается, что первый составленный бизнес-план полностью не совпал с реальными показателями рынка. "После бухгалтера и администратора у магазина появился первый курьер, а следующим отделом, который было решено развивать, стал контент-отдел. Офис у нас появился спустя три месяца. Позже начали вкладываться в маркетинг и рекламу", — вспоминает она. Ирина с партнером сразу поняли, что им нужен хороший рекламный контент (оценивали по затраченной конверсии и кликбейту — прим. ТАСС) для общения с клиентами при помощи email-рассылок. Так, весной 2014 года они наняли профильного специалиста за 80 тыс. рублей. По ее словам, это сработало и было первым шагом на пути формата "бизнес как медиа" — когда через контент общаешься со своим покупателем и рассказываешь истории о самой компании. Предпринимательница отмечает, что непростым моментом в бизнесе было отсутствие компенсации — два года основатели "не платили себе зарплату". "Первые два года прибыль компании мы постоянно реинвестировали в развитие бизнеса", — делится Ирина. Искать даже на блошиных рынках Собрать в одном месте российских дизайнеров было непросто. Ирине пришлось прибегать к "немалой изобретательности". "Во-первых, не было столько дизайнеров, во-вторых, они не выставляли это в Instagram, потому что там еще никто не продавал. Опять же, я была из индустрии, кого-то посоветовали, кого-то я где-то увидела, на выставки ходила: на локальные, блошиные, какой-то антиквариат, винтаж, туда, где я могла посмотреть, что делают местные дизайнеры. Так, методом проб и ошибок к нам попадали разные дизайнеры", — вспоминает она. Помимо этого, предпринимательнице приходилось убеждать дизайнеров дать запас своей продукции на съемку для сайта. "У меня был тогда макет сайта на телефоне, я их убеждала, кому-то давала паспорт, кому-то залог. Давали мне запас, делали съемку на модели, потом я отдавала. Я дорожила личной репутацией — старалась возвращать раньше или четко в оговоренное время. Потом сарафанное радио пошло, что "ребята нормально платят, нормально продают". Стало полегче — когда с помощью сайта пошли первые продажи", — вспоминает Ирина. Предпринимательница до сих пор помнит первый заказ. "Это было просто незабываемо, ты открываешь магазин, ты инвестировал туда деньги, время, эмоции и понимаешь, что "а может же не случиться". У нас с Андреем (партнер по бизнесу — прим. ТАСС) был всегда небольшой конфликт из-за ассортимента. Была одна позиция, насчет которой мы спорили, он сказал, что она не нужна. Тогда еще не открылся интернет-магазин, статистики ноль, аналитики нет. Открывается интернет-магазин, и первый заказ, который приходит, падает на эту позицию. Это был браслет. Мы были очень счастливы. Такое признание, что кому-то это нужно", — делится Ирина. Работа с брендами Спустя полтора года после запуска компания добилась первого серьезного сотрудничества — с мировым брендом Oscar de la Renta (американский бренд, основатель Оскар-Аристид Рента-Фиальо одевал всех первых леди США: Нэнси Рейган, Лору Буш и Хиллари Клинтон — прим. ТАСС). "В мою работу входил постоянный мониторинг рынка — от Америки до Гонконга, чтобы находить максимально выгодные и интересные марки. Как-то на выставке в Америке я заключила договор с локальным ювелирным брендом — у нас была хорошая коммуникация. А потом менеджер этого бренда перешла в Oscar de la Renta. И мы начали работать. Это редкость и удача, но залог этому — хорошие отношения", — вспоминает предпринимательница. После первого крупного партнера добиться внимания остальных стало проще. Ирина говорит, что "постоянно писала письма" партнерам и так добивалась сотрудничества. Сейчас магазин также работает с Marni (известный итальянский бренд одежды и украшений — прим. ТАСС) и MM6 (французская молодежная марка MM6 — шестая по счету диффузная линия Maison Martin Margiela, отличающаяся экстравагантными аксессуарами с провокационным стилем — прим. ТАСС). А к отметке "100 брендов" компания пришла через три года после запуска. При этом в бренд-листе компании — 44 российских дизайнера. К российским дизайнерам у Poison Drop требования во многом документативные (например, для работы с серебром компания требует наличие ИП, постановки на учет в Пробирной палате и т.д.), также смотрят на оригинальность продукта и на спрос в моменте. "У нас есть товарная матрица (основная задача товарной матрицы Poison Drop — управление запасами), стратегия на товарную матрицу, и задача отдела закупок — держать эту матрицу в балансе, поэтому если нам нужны броши в определенном ценовом сегменте, диапазоне, составе, то мы берем бренд, который "закроет" эти броши", — поясняет Ирина, добавляя, что иногда в компанию приходят талантливые дизайнеры с необычной продукцией, которая тоже попадает в магазин.