Как в России сделать бизнес на авторских украшениях

Предпринимательница и сооснователь проекта Ирина Кузнецова, работая в fashion-индустрии, в 2013 году обратила внимание на более быстрый срок продажи дизайнерских украшений в отличие от той же одежды. Она связала это с тем, что покупатели легко совершают покупку, так как изделия не подлежат сезонности, их не надо хранить и нет размеров, которые могут не подойти.

Тогда она задумалась о создании единого пространства, где могли бы продавать различные авторские и дизайнерские украшения. Ирина посоветовалась со своим давним другом Андреем Мигуновым, работавшим на позиции маркетингового директора в журнале InStyle (международный женский журнал о моде – прим. ТАСС), а до этого имевший аналогичный опыт работы в одной из ювелирных компаний. Так, они стали партнерами.

Первоначальные вложения составили 600 тыс. рублей – они пошли на создание сайта, закупку украшений, бухгалтера и администратора.

По словам предпринимательницы, философия бренда заключается в том, что украшения – это самый главный и завершающий штрих любого образа, можно одевать самую простую одежду, например, джинсы и белую футболку, но интересное изделие создаст "ту самую магию" во всей композиции. Отсюда и название – Poison Drop, что самой Ириной трактуется как капля зелья или волшебства для того, чтобы чудо случилось.

Такой подход к 2017 году позволил компании иметь в своем арсенале работу со ста брендами, среди которых почти половина — это российские дизайнеры. К 2017 году у компании количество заказов в месяц выросло до 2,5 тысяч. На витрине закрепился ассортимент из 4 тыс. позиций (в стоке их около 60 тыс). При этом если бренд не продается не продается, то магазин прощается с ним.

Пандемия внесла серьезные коррективы в бизнес предпринимательницы. Пришлось закрыть три из пяти офлайн-магазинов. Сама она призналась, что думала о возможном закрытии всей компании. Но этого удалось избежать благодаря возросшим продажам онлайн. Несмотря на закрытие части магазинов, Ирина планирует в дальнейшем возобновить открытие точек, так она рассматривает Казань и Нижний Новгород.