Эксперт заявил, что в России разорились около 40% рестораторов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 40% российских рестораторов лишились своего бизнеса в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса, в ближайшее время с рынка могут уйти еще порядка 10% предпринимателей данной отрасли. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Я думаю, что мы потеряем еще порядка 10% предпринимателей на нашем рынке, и потеряем именно тех, кто занимается гастрономией", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной работе предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания на Новый год и праздники. Миронов уточнил, что в течение года около 40% рестораторов в стране уже "разорились", но не обязательно их рестораны закрылись - некоторые просто сменили владельцев.

При этом рестораторы, ориентированные на реализацию пиццы, суши, фастфудов, останутся на рынке, также сохранятся заведения, которые ориентированы на молодежный формат, прогнозирует вице-президент федерации.

Он отметил, что организация "общается практически со всеми сетевиками, за редчайшим исключением у всех негативная тенденция". "Не буду говорить названий, но несколько крупных сетей сегодня находятся на грани банкротства и приватно об этом говорят", - добавил Миронов.