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Как вокальная студия в Москве начала готовить полуфиналистов шоу "Голос"

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Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
© Сергей Фадеичев/ТАСC
Супруги Аделина и Манвел Григорян считают музыку делом всей своей жизни. В их биографии случались периоды, когда приходилось оставлять творчество и заниматься другой работой – во время карабахской войны в Армении, а затем и во время непростых 90-х годов в России, однако чем бы они не занимались – всегда стремились вернуться к любимому делу. По их стопам пошла и дочь Эгина, которую Аделина и Манвел самостоятельно обучали вокалу. Это принесло свои плоды – Эгина занимала призовые места в конкурсах и так ее педагогами заинтересовались продюсерские студии и другие ученики.
 
В 2012 году семья наконец решилась открыть собственную вокальную студию в Москве. Предприниматели сняли помещение, куда перевезли музыкальный центр и фортепиано, затем постепенно заменили оборудование на более современное – купили синтезатор, усилитель, микшер, динамики и ноутбук. Студию назвали "Манада" – по первым буквам имен основателей – Манвел и Аделина.
 
Учеников удалось набрать благодаря "сарафанному радио", среди подопечных оказались и участники первого музыкального шоу "Голос", которое транслируется на Первом канале. Постепенно число учеников в день достигло четырех-пяти, а в горячую пору подготовки к музыкальным конкурсам в день могли приходить до 10 человек в возрасте от 4 до 60 лет. При этом Аделина и Манвел не готовят звезд, а отрабатывают именно технику вокала и берут на занятия даже тех, кому в других местах ставят "диагноз" "нет слуха". 
 
За 2019 год супруги вместе заработали до 2,4 млн рублей, уложившись в порог по доходам для самозанятых, а в начале 2020 года смогли перевести бизнес в онлайн-формат, чтобы скомпенсировать падение доходов и отток учеников. 
 
Сейчас предприниматели думают над дальнейшим развитием студии и пока не пришли к единому мнению – стоит ли расширяться. Аделина хотела бы сделать из "Манады" продюсерский центр, в котором можно будет готовить профессиональных артистов, а не просто ставить технику вокала, но для этого предпринимателям будет нужно найти спонсоров.
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