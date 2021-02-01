Исследование: спрос на черную икру в России вырос на 60% за новогодние праздники

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спрос на черную икру вырос в России на 60%, а на красную икру сократился на 41% в период предновогодних и январских праздников - за период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно. Специалисты провели сравнение с аналогичным периодом 2019-2020 годов, сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.

По данным аналитиков, общий рост продаж в указанный период составил 60%. При этом наибольший рост зафиксирован в период с 21 по 29 декабря 2020 года и составил 151% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Самые дорогие покупки черной икры зафиксированы 23 и 28 декабря в Химках: 500 г деликатеса были куплены по цене в 67 700 рублей.

Такой рост аналитики связывают с закрытием ресторанов, баров и ночных клубов во многих регионах страны в новогоднюю ночь и отказ от посещений мест массового отдыха и общественного питания в праздники. Не исключено также, что многие приобретали дорогой новогодний продукт к 31 декабря в подарок друзьям и знакомым чаще, чем годом ранее.

Разворот тренда к отрицательной динамике произошел 30 декабря 2020 и далее сохранялся все дни до 10 января 2021 года. В итоге падение спроса на черную икру в данный период составило 94% по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов.

Что касается расходов россиян на красную икру, то они значительно сократились. За три недели общее падение составило 41% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов. Положительная динамика произошла лишь в период с 22 по 29 декабря 2020 года и составила 3%. В период с 30 декабря 2020 года все последующие дни показали значительную отрицательную динамику.

Траты россиян на имитируемую черную икру в период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 сократились на 53%. На имитируемую красную икру отрицательная динамика составила 85% в сравнении с аналогичным периодом 2019-2020 годов. В структуре общих продаж икры доля имитируемой черной и красной также сократилась: черная - до 1,7%, красная - до 2,7%. В 2019 году доля имитированной черной икры составляла 5,8%, а имитируемой красной - 10,3%.

Шампанское сдает позиции

В период январских праздников россияне сократили расходы на игристые вина и Шампанское на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов. Наиболее резко сократился спрос в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года - на 94%. Исключение составили только 23 и 24 декабря. В совокупности эти дни показали рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов.

Потребление дорогих игристых вин стоимостью от 1000 рублей увеличилось на 2%. При этом доля дорогих игристых вин в структуре общих продаж выросла вдвое и достигла 10%. В 2019 году она составляла лишь 4,7%.