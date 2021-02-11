"Известия": РЭЦ работает над механизмом госгарантий кредитов МСП под экспортные контракты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) прорабатывает совместно с Корпорацией МСП и коммерческими банками механизм по предоставлению госгарантий для кредитов малому и среднему предпринимательству под экспортные контракты. Об этом директор РЭЦ Вероника Никишина сообщила газете "Известия".

Вопрос о кредитовании МСП под залог верифицированных со стороны РЭЦ и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) контрактов подняло 2 февраля на встрече в Банком России бизнес-объединение "Опора России".

"Страховка ЭКСАР предоставляет защиту от рисков, связанных с экспортом, а гарантии - от рисков по кредитам малому бизнесу. Это должно придать новый импульс развитию финансирования МСП, причем именно тех, кто активно занимается поставками несырьевой продукции", - сообщила Никишина, добавив, что подобные предложения уже разрабатываются группой центра.

Глава РЭЦ считает, что механизм упростит получение поддержки для наиболее широкого сегмента бизнеса - малого и среднего предпринимательства. Проблема залога сильно мешает выдаче займов МСП, сообщил изданию президент "Опоры России" Александр Калинин. "Малым компаниям, и особенно экспортерам, часто не хватает залога по кредитам. Поэтому должен быть налажен механизм, когда надежные контракты о поставке банк принимает как обеспечение либо корпорация выдает под них свою гарантию", - подчеркнул он.

В Корпорации МСП газете сообщили, что уже разработаны механизмы поддержки выполнения МСП контрактов на поставку несырьевой неэнергетической продукции и инвестиций в ориентированные на экспорт производства.