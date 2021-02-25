МСП банк намерен выдать не менее 5,5 млрд рублей кредитов под залог ИС в 2021 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МСП банк (дочерний банк Корпорации МСП) в 2021 году намерен выдать не менее 5,5 млрд рублей кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность (ИС). Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"В 2021 году МСП банк обеспечит кредитование субъектов МСП под залог прав на объекты ИС в объеме не менее 5,5 млрд рублей, в том числе с гарантийной поддержкой корпорации", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в 2020 году финансово-гарантийная поддержка с залогом прав на интеллектуальную собственность была оказана на сумму более 5 млрд рублей.

По данным пресс-службы, за первые полтора месяца 2021 года банки, включая МСП банк, уже выдали компаниям МСП кредиты под залог интеллектуальной собственности на сумму 619 млн рублей с обеспечением независимыми гарантиями Корпорации МСП.

Использование объекта интеллектуальной собственности как предмета залога при получении кредита позволяет предпринимателю снизить необходимую долю собственного участия в проекте и получить возможность реализовать свой проект с минимальным уровнем материальных затрат. МСП банк предоставляет таким предпринимателям кредитные средства на срок до 10 лет по ставке от 7% годовых.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что для нас важно не только обеспечить достижение целевых показателей по объемам выдачи кредитов с таким залоговым обеспечением, но и быть уверенными, что реализуемые мероприятия и созданные сервисы доступны и востребованы у бизнеса. Мы знаем примеры оценки мировых высокотехнологичных компаний, когда принадлежащая им нематериальная (интеллектуальная) собственность, например, бренд, технологии, софт, оцениваются значительно выше стоимости производственных активов. Уверен, что у российского бизнеса хороший потенциал для развития в этом направлении", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.