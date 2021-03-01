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Опрос: более половины предпринимателей не знают, как продвигать товары за границей

В исследовании экспортного маркетплейса Global Rus Trade также отмечается, что основные затраты на доставку товаров конечным потребителям при продвижении на зарубежные рынки несут малые и средние предприятия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более половины российских предпринимателей (54%) не понимают особенностей продвижения товаров за границей, свидетельствуют данные исследования экспортного маркетплейса Global Rus Trade (входит в бизнес-объединение "Деловая Россия", выборка - более 150 предпринимателей из 56 регионов РФ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

В нем также отмечается, что основные затраты на доставку товаров конечным потребителям при продвижении на зарубежные рынки несут именно малые и средние предприятия (МСП). Почти все опрошенные (86%) согласны с тем, что их поддержка должна стать первоочередной задачей.

"Известно, что Минпромторг [РФ] готов субсидировать затраты при экспорте отечественной продукции за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, в которых не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, включенных в список Минфина [РФ]. Но на рынке отмечают, что международные маркетплейсы уже заняли свое место на зарубежных рынках и не требуют дополнительного продвижения. А основной канал доставки экспортной продукции для пользователей, доступный для малого и среднего бизнеса, - это "Почта России", - говорится в исследовании.

По мнению участников опроса, МСП, выходящим за рубеж, сейчас больше всего необходима поддержка в виде предоставление экспортных кредитов с субсидированием процентной ставки (21%), страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера (16%) и предоставление льготных экспортных кредитов (14%). Большинство (63%) также уверены, что производители без посредников должны получать поддержку.

Развитие экспорта в России больше всего тормозит, по мнению респондентов, незнание предпринимателей о его механизмах (с этим согласна половина опрошенных). Еще четверть опрошенных (23%) считает, что на это влияет отсутствие обучения, 14% считают, что предприниматели владеют поверхностной информацией, еще 12% среди причин назвали высокую стоимость иностранных сертификатов соответствия.

Почти все опрошенные (84%) согласны с тем, что поддержка при выходе на зарубежные рынки необходима отечественным экспортным маркетплейсам. "Субсидии для экспорта российских товаров должны распределяться эффективно среди тех электронных площадок, которые заинтересованы в выводе на экспорт именно национальных производителей. Причем субсидия должна покрывать не только транспортировку и хранение, но также и помощь субъектам МСП при создании цифрового контента об их товарах (фото, описание и характеристики)", - считает основатель Global Rus Trade Анна Нестерова. По ее мнению, оказание точечной поддержки непосредственно производителям не будет способствовать масштабному увеличению объемов отечественного экспорта, маркетплейсам распределить полученные ресурсы будет проще.

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