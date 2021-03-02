Бизнес-омбудсмен Москвы откроет общественную приемную в Clubhouse

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева откроет общественную приемную в новой соцсети Сlubhouse. Пилотный онлайн-прием совместно с агентством ТАСС пройдет 2 марта в 17:00 мск.

Тема обсуждения - инициативы уполномоченного для мэра Москвы, собранные на основе предложений московского бизнеса, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Первыми гостями станут предприниматель и общественный деятель Андрей Ковалев, а также общественные омбудсмены Сергей Миронов и Дмитрий Шлопак, модерировать эфир будет руководитель направления МСП и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы ТАСС Юлия Ермилова.

Подключиться к мероприятию можно по ссылке - https://www.joinclubhouse.com/event/mZWejVgb

"Это новая площадка, с широкой доступностью и охватом. На ней возможно не только открытое обсуждение предложений, но и подача обращений. На пилотном приеме обсудим последние актуальные инициативы от бизнеса на 2021 год, которые затем, после доработки, будут представлены правительству Москвы. Первые в повестке - инициативы гостиничной и ресторанной отрасли. Также в целом поговорим о настроении предпринимательского сообщества. В дальнейшем приемы будут вести представители экосистемы, и в повестку будут включены конкретные кейсы, запросы, а также ответы, повышающие юридическую грамотность", - сообщила ТАСС Минеева. По ее словам, формат виртуальных приемных позволит сделать связку "бизнес-власть" еще короче.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.