В Москве появилась общественная приемная по вопросам развития грузоперевозок

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первая общественная приемная по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок заработала в столице. Ее открыла во вторник столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

"Мы продолжаем практику открытия специализированных приемных. ТиНАО - самый масштабный округ Москвы. Здесь необходимо усиление экспертной поддержки и защиты бизнеса. Открытие приемной с отраслевой специализацией обеспечит оперативную всестороннюю поддержку предпринимателей и консолидирует участников индустрии", - сообщила Минеева.

По ее словам, с момента присоединения территории округа к столице предприниматели инвестировали в развитие ТиНАО более 1,2 трлн рублей. Средства вкладывались в создание рабочих мест и в инфраструктуру. До 2035 года в транспортную инфраструктуру округа планируется направить около 1 трлн рублей. Специализированная приемная, как ожидается, создаст дополнительный прямой канал коммуникации с отраслевым бизнес-сообществом.

"Наша главная задача - это всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса. Мы будем оказывать те услуги, которые недоступны предпринимателям с небольшими оборотами. Сюда входит и взаимодействие с лизинговыми и процессинговыми компаниями, и налоговое планирование, и проверка партнеров на благонадежность", - сообщила руководитель приемной Екатерина Еремина. На площадке приемной также создается Союз владельцев грузового транспорта, который будет работать на решение этих задач.

Общественные приемные - это экспертно-аналитические консультационные центры, работающие на общественных началах, где представители бизнес-сообщества могут получить юридическую поддержку, а также повысить правовую грамотность. В столице функционируют 20 общественных приемных при бизнес-омбудсмене Москвы.