Как производитель древнерусского суперфуда покоряет современную ресторанную индустрию

Основатель компании по производству березового сиропа "Дары Руси" Антон Алешин долгое время проработал в Госдуме помощником депутата. Однако часть проектов в социальной сфере, за которые он "упорно бился" несколько лет, так и не были приняты. В итоге в 2016 году он перешел на сторону бизнеса, где сам мог принимать стратегические решения. Предприниматель решил заняться производством "адекватной по цене и вкусовым качествам замены кленовому сиропу" из березы. На отечественном рынке, где береза является одним из главных символов в народном искусстве, аналогичного продукта в то время не было.

Ближайшим конкурентом на территории РФ на тот момент была компания, которая делала лишь кленовый сироп и поставляла его ресторанам по цене 900 рублей за 100 грамм, а Алешин планировал предложить индустрии свой продукт "в четыре-пять раз дешевле". В том же году он через друзей нашел лесное хозяйство в Саратове и купил у них первые 20 литров, чтобы сварить первый сироп у себя на кухне и, довольный результатом, пришел к своим друзьям-рестораторам Евгению Мещерякову и Егору Рудольскому, чтобы они оценили потенциал сиропа. Профессионалы индустрии оценили потенциал оригинального продукта не только для десертов, но и в качестве добавки к маринаду для мяса и рыбы, начав создавать меню с сиропом Алешина. За два месяца, пока шефы работали над рецептурами, они постоянно держали обратную связь по плотности, цвету продукта. За все это время было сварено 64 варианта, и благодаря их рекомендациям предприниматель наконец пришел к идеальному вкусу.

Постепенно заработало сарафанное радио, и о необычном сиропе стали узнавать другие повара русской кухни. Вскоре на Алешина вышли представители ресторана Александра Раппопорта "Белуга", которые готовы были сразу заключить годовой договор на ежемесячную поставку 20 литров сиропа. С появлением первых больших контрактов "Дары Руси" заключили договор с четырьмя саратовскими лесхозами на сбор сока и запустили производство, в которое предприниматель вложил 1 млн рублей из личных средств.

На второй год существования компании, в 2017-м, все 200 литров приготовленного концентрата скисли из-за неправильного хранения. Период сбора сока закончился, достать его в другом лесном хозяйстве уже не было возможности, не имея предварительного разрешения на сбор.

Тогда в компании придумали свое ноу-хау и для хранения продукта — в сироп они стали добавлять смолу березовых почек, которая работает как натуральный консервант и позволяет продукту оставаться свежим без химических добавок. Чтобы восстановить продажи после года отсутствия, Алешин решил подключить к работе коммерческого директора Алексея Теренкова, который до этого около десяти лет работал в индустрии HoReCa. Тот провел больше 20 презентаций с дегустациями и заключил договоры с восемью ресторанными сетями. Среди этих заказчиков были I like grill , 15 Kitchen+Bar и сетью чайхан "Тапчан", Oishii и "Море".

Едва компания разогналась с объемами продаж, пришла пандемия и закупки ресторанов упали в два раза. На 60% упал прогноз по потенциальному спросу. Ежемесячный оборот снизился до 150 тыс. рублей. Компании пришлось делать скидки до 30% и отсрочки до 30 дней, чтобы сохранить клиентов. Тогда Алешин понял, что ему нужно уходить от зависимости от ресторанных сетей и предложить свой продукт ретейлу, но для этого компании нужно производить в своем цеху в Саратове не менее 4 тонн сиропа в месяц, а сейчас это максимум 900 литров. но для этого ему нужно расширять производственные мощности. Увеличивать его объем Антон собирается с помощью финансовой гарантийной поддержки МСП Банка. Такая комплексная поддержка позволит компании увеличить объем выпуска сиропа и производить новые товары, такие как орехи в березовом сиропе, натуральную березовую карамель, березовый сахар и кокосовое сгущенное молоко на основе березового сиропа вместо сахара.