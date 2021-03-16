Как предприниматель покорил кондитерский рынок с помощью орехов и сухофруктов

Предприниматель Никита Овчаров много лет работал в сфере оптовых продаж орехов и сухофруктов в качестве наемного сотрудника. За время работы в найме он смог встать "на полку" во многие крупные сетевые магазины. Но решил основать свое дело после того, как некоторые решения в части покупки нового оборудования, необходимого для дальнейшего развития, собственник бизнеса начал "тормозить". Так, в 2017 году Овчаров зарегистрировал компанию "Ника", а большая часть команды в составе 50 человек с прошлой работа пришла в его компанию. Производство запустили в поселке Селятино (рабочий посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области России – прим. ТАСС).

Если с магазинами у предпринимателя уже были наработанные контакты, то поставщиков пришлось поискать. Никита в основном находил их на профильных выставках в Германии и во Франции. В 2018 году сформировала базу поставщиков, начав работать с фундуком из Азербайджана, Грузии, Турции, миндалем из Чили и арахисом из Аргентины, Китая, Индии. Говоря о том, почему ему так быстро удалость запуститься, Никита отмечает, что у компании на самом старте был крупный поставщик, который давал отсрочку платежей, благодаря чему продукцию продавали быстрее, чем должны были платить за аренду. Оборудование было закуплено уже позже, сначала на производстве делали фасовку, а жарку осуществляли на аутсорсинге. Уже в конце 2017 года, чтобы снизить зависимость от подрядчиков, предприниматель заказал жарочную печь за 12 млн рублей для своего цеха. Далее он начал закупать фасовочное оборудование и вакуумные машины для упаковки продукции. Под это уже были взяты кредитные средства.

Быстрый старт окупился. С предпринимателем начали работать Metro, потом Х5 ("Перекресток") и "Магнит", что позволило компании по итогам года достигнуть оборота в 700 млн рублей. По мнению предпринимателя, отчасти ему это удалось за счет "сервиса, оперативной доставки без срывов и готовности работать под собственной торговой маркой магазина".

Сегодня у компании 100 поставщиков по всему миру. Пандемию предприниматель, несмотря на масштабный запуск кондитерского цеха, который какое-то время был в простое, пережил с хорошим результатами. Среднемесячный оборот предприятия в 2020 году составлял порядка 130 млн рублей. При этом в 2021 году он надеется достичь цифры в 500 млн в месяц, чтобы занимать первое место на российском рынке по выручке. Пока компания входит в топ-3 по обороту, а ежегодный объем производства составляет 7 тыс. тонн фасованной продукции с годовым оборотом до 2 млрд рублей. В дальнейших планах предпринимателя заняться расширением влияния в сфере digital – "усилить сайт и аккаунты бренда в соцсетях". Также планируется сотрудничество с блогерами, статьи о пользе правильного питания, где в обязательный рацион всегда входят орехи и сухофрукты.