Доля торгующих через маркетплейсы бизнесменов в России выросла за год до 28%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Доля предпринимателей, которые реализуют свою продукцию через маркетплейсы или агрегаторы, выросла с 2019 года до 28%, увеличившись на 12 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного "Промсвязьбанком" (ПСБ) совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 789 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

"Доля предпринимателей, которые стали пользоваться маркетплейсами или агрегаторами для реализации продукции, выросла с 16% до 28%. Маркетплейсы являются наиболее удобным и простым средством для продвижения своих товаров и услуг, что позволяет предпринимателям масштабировать свой бизнес. Этот инструмент стало особенно популярным в условиях пандемии", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В то же время, как показывает опрос, 68% респондентов не пользуются маркетплейсами и агрегаторами, а еще 3% перестали использовать этот механизм для реализации своих товаров или услуг.

По данным исследования, 72% опрошенных платят за продвижение своих товаров в интернете. При этом за год на 5% выросла доля предпринимателей, которые оплачивают медийное размещение в интернете, а почти треть малых и средних компаний оплачивают продвижения своей продукции в социальных сетях.

Также за прошедший год на 8% меньше предпринимателей стали пользоваться услугами специальных агентств для продвижения своих продуктов в интернете. Во время пандемии предприниматели экономили, что привело к снижению спроса на услуги внешних агентств.

Выполнение госзаказа и виртуальные коммуникации

Исследование продемонстрировало, что цифровизация госсектора "способствовала увеличению вовлеченности малого и среднего бизнеса в выполнение государственного заказа: за три года число предпринимателей, которые имели опыт участия в госзакупках на электронных площадках, выросло в 1,5 раза".

"При этом за время кризиса число малых и средних предприятий (МСП), участвующих в госзакупках, выросло на 6%. Рост объясняется увеличением вовлеченности бизнеса в обеспечение государственного заказа, что было одной из мер господдержки в период пандемии, а также упрощением доступа к электронным торгам за счет снижения требований к участию МСП", - говорится в материалах исследования.

Ограничительные меры способствовали и развитию виртуальных коммуникаций. В настоящий момент каждый второй предприниматель пользуется программами видеосвязи - за три года их доля выросла с 39% до 53%.

За тот же период программы управления складом, учета рабочего времени и CRM показали рост популярности, однако, за последний год эти темпы снизились: из-за кризиса предпринимателям приходилось экономить, в том числе на программном обеспечении, добавляется в исследовании.