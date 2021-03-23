Как актриса создала бренд украшений, не теряющий актуальность 17 лет

Основатель бренда украшений актриса Анна Славутина занялась украшениями в 2003 году. Идея для бизнеса пришла с желания сделать подруге необычную брошь на день рождения в духе эксцентричного дизайнера Жана-Поля Готье. В итоге на имениннице оригинальное украшение отметила совладелец Bosco de Ciliegi, жена Михаила Куснировича - Екатерина Моисеева, и предложила создать несколько брошей для Bosco. Основательница бренда вдохновилась мгновенным признанием, зарегистрировала ИП и сделала первую партию шесть брошей-булавок для компании. Цена за каждую была 1,5 тыс. рублей, и они все продались сразу.

Она сделала презентационный сет украшений из брошей, браслетов и сережек, сама отыскала проекты, специализирующиеся на первых русских дизайнерах, и организовывала встречи с ними. Анна использовала разные технологии - вышивки из камней, тканевые цветы, бусины, перья, нашивки, шерсть, ленты, шелк. С их помощью она создавала украшения для смелых, ярких барышень с чувством юмора. Одними из первых ее партнеров стали магазины "Cox", "Марки" и "Подруга брата" в "Детском мире".

В 2009 году она встретила будущего мужа Алексея. Пара быстро нашла друг в друге не только партнеров, но и любовь. Они поженились и занялись совместным развитием бренда - завели сайт, соцсети, взяли помощников на производство, сняли студию-шоурум на Тверской улице и начали представлять бренд на выставках. В 2012 году бренд отметила модный эксперт Эвелина Хромченко и пригласила Славутину поучаствовать в своем первом "Бижу-базаре" в числе 19 самых талантливых и перспективных дизайнеров украшений по её версии. В 2014 году Анна вошла в число 13 российских дизайнеров, отобранных Минпромторгом для выставки Super в Милане. Годом позже Анна представила свои украшения на крупнейших маркетплейсах страны- Lamoda, Ozon. Но до сих пор она отмечает большую эффективность офлайн-продаж для своих работ.

В 2016 году на смену квартире на Тверской открылся шоурум на Малой Бронной, недалеко от самого светского района Москвы Патриарших прудов. Открываться в таком знаковом месте супруги решили красиво: накануне 8 марта закупили две тысячи роз, наняли четырех актеров, одели их в старомосковских дворников: шапка-ушанка, белый передник и корзины с розами с надписью Anna Slavutina. Дворники прохаживались по Бронной и вручали каждой встречной девушке розы и буклет бренда. Анна и Алексей не ожидали, что эта акция окупится, однако уже через несколько часов небольшой шоурум был полон гостей, которые своими покупками с лихвой покрыли расходы.

Закрытие шоурума, которое произошло весной 2020 года из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса в стране, компания Анны ситуацию "перенесла терпимо". Предпринимательница сумела договориться с арендодателем и получила скидку 50% на три месяца, и это позволило компании практически не уйти в минус. На данный момент Анна работает более чем с 50 партнерами, которые продают ее украшения по всей России. Среди них "Весна", Bosco Donna и Bosco Ceremony на Петровском пассаже в секции российских брендов.