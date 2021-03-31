Расходы на рекламу у бизнеса за год выросли на 66%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Предприниматели потратили на рекламу с февраля 2020 года по февраль 2021 года на 66% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом сообщается в исследовании банка "Точка". Эксперты предполагают, что такой рост обусловлен желанием предпринимателей сократить издержки на работу с рекламными агентствами и все настраивать самим.

Самоизоляция и закрытые рестораны заставили больше запасаться продуктами: +30,5% в категории. Перевод сотрудников из офисов на удаленку спровоцировал рост трат на электронику на 29%, на алкоголь - на 28%, на канцтовары - на 27%. Наименьший прирост показали траты в категории "Путешествия". Не изменились расходы на цветы, снизились расходы на развлечения и образование.

Апрель также выделился ростом расходов на железнодорожные билеты. Предприниматели выбрали альтернативу при закрытом авиасообщении. Рост покупок билетов на поезда в первую волну пандемии составил 37,5%, с июня по август произошел спад, а во вторую волну снова начался рост - в декабре он составил 18,5%. Авиаперелеты показали в апреле спад на 40%.

Сокращения

Как только в стране объявили локдаун, некоторые бизнесы решили сократить часть сотрудников на окладе. Первыми удар на себя приняли занятые в сфере образования: в мае их число сократилось на 24,9% по сравнению с февралем 2020 года. В сфере общепита массовые увольнения начались в апреле со спада в 9,2% и продолжились до конца года, выйдя на максимум в июле - минус 22,3%.

В сфере развлечений и спорта число сотрудников сократилось в мае на 32,8%, в июне - на 31,1%. Потом процент сокращений постепенно замедлился, а затем перешел и к положительным показателям. К росту штатов на 17,6% по сравнению с февралем 2020 года он вернулся только в декабре.

Сфера операций с недвижимостью с августа по декабрь ежемесячно по сравнению с февралем 2020 года теряла от 14 до 18% сотрудников, а в январе 2021 года штат сократился на 30,5% по отношению к февралю 2020.

В сфере рекламы в первые месяцы пандемии число получающих зарплату сотрудников не уменьшилось: наоборот, в апреле их стало на 7% больше по сравнению с февралем. Но через год тренд в отрасли изменился: сотрудников, получающих зарплату, стало заметно меньше - на 28,4% по сравнению с февралем 2020 года.

Единственной отраслью, которая показала уверенный рост числа сотрудников, стала сфера охраны: начиная с апреля, здесь стабильно набирали новых людей. Прирост по сравнению с февралем 2020 года составил 14% в октябре и 22% в декабре.

В первую волну пандемии коронакризиса женщин увольняли значительно чаще, чем мужчин: среднее количество женщин в штате в мае сократилось на 9,5% по сравнению с февралем 2020, в то время как мужчин в мае стало меньше всего на 2,1%. Число женщин в штате стало расти только в октябре, и к декабрю среднее число мужчин и женщин в штате стало на 18,2% и 12,9% больше, чем в феврале 2020.

Снижение зарплат

Сфера охраны, активно набиравшая людей в 2020 году, показала заметное сокращение среднего уровня зарплаты: в марте он сократился сразу на 46,4% по сравнению с февралем 2020 и вплоть до конца года не поднялся до февральских показателей.

Несмотря на большие сокращения сотрудников в сфере общепита, там удалось сохранить средний уровень вознаграждения: отклонение от уровня февраля 2020 было в пределах - 4% по году.