Корпорация МСП планирует создать новый кредитно-гарантийный продукт для молодежи

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) пересматривает ряд своих программ и, в частности, планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. Об этом сообщил в среду глава корпорации Александр Исаевич.

"С точки зрения кредитно-гарантийной поддержки, действительно, мы смотрим в том числе на пересмотр неких программ, которые есть внутри корпорации <...>. У нас будет отдельная программа кредитно-гарантийная для молодых предпринимателей", - сказал он в ходе старта очередного этапа ежегодного специального проекта Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ "100 надежд бизнеса".

Также Исаевич рассказал, что Корпорация МСП запустила новый образовательный продукт. "Это именно "софтскиллы", которые очень важны, чтобы на старте понимать, что такое бизнес-план, маркетинг, какие есть риски, какой лучше выбрать налоговый режим. У нас вчера уже стартовала первая акселерационная программа, более 200 компаний из 53 регионов начали свой образовательный трек. Эта [программа предназначена] для тех компаний, которые уже более двух-трех лет работают на рынке", - пояснил Исаевич.

ТПП России уже более трех лет реализует федеральный проект "100 надежд бизнеса", направленный на вовлечение молодежи в предпринимательство.