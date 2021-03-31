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Корпорация МСП готова участвовать в выработке мер поддержки бизнеса вместе с регионами

Глава корпорации Александр Исаевич также выразил готовность сотрудничать по данному вопросу с Торгово-промышленной палатой РФ, которая, по его словам, имеет "огромную сетку" в регионах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) открыта к диалогу и готова совместно с регионами участвовать в выработке мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил в среду глава корпорации Александр Исаевич в ходе старта очередного этапа ежегодного специального проекта Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ "100 надежд бизнеса".

"Отдельным бенефециаром нас как корпорации являются регионы <...> И у меня обращение к коллегам: мы открыты, мы готовы также участвовать в совместной выработке мер поддержки, мер по развитию, мер по сокращению избыточного регулирования", - сказал Исаевич.

Он отметил, что, в частности, ТПП РФ имеет "огромную сетку" в регионах. "И этим нужно пользоваться, мы должны консолидироваться, мы должны друг друга дополнять. У нас целевой потребитель один", - отметил глава корпорации.

Уже более трех лет ТПП РФ реализует федеральный проект "100 надежд бизнеса", направленный на вовлечение молодежи в предпринимательство. В 2021 году проект запускается в новом формате, разработанном специально для молодого поколения - представителей семейных предприятий из всех регионов России, и направленном на развитие мотивации по участию в семейном деле, а также формирование предпринимательских навыков.

В рамках программы участники ознакомятся с государственными мерами и инструментами поддержки, историями успеха семейных компаний, а также смогут задать интересующие их вопросы представителям федеральных министерств и ведомств, ведущих банков, институтов развития и семейных предприятий.

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