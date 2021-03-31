МСП Банк предоставил около 500 млн рублей по программе для семейного бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. МСП Банк за первый квартал 2021 года предоставил порядка 500 млн рублей по специальной кредитной программе для семейного бизнеса. Об этом сообщил в среду генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич на мероприятии, посвященном началу программы "100 надежд бизнеса".

"Корпорация МСП и дочерний МСП Банк разработали специализированные инструменты для компаний "семейного бизнеса". Кредитная программа "Семейный бизнес" предполагает льготные ставки и более лояльные требования к заемщикам. За первый квартал текущего года по этой программе выдано кредитов на общую сумму около 0,5 млрд рублей", - сказал глава Корпорации.

В своем выступлении Исаевич рассказал о комплексных мерах поддержки, которые предоставляет Корпорация МСП и дочерний МСП Банк для таких предпринимателей.

"Исторически почти все предприятия были семейными и династийными. Очень важно создавать необходимые меры поддержки и условия для их развития. Ведь это возможность родным находиться рядом, всю энергию вкладывать в свое любимое дело, которое потом можно передать детям", - подчеркнул он.

Средства по программе могут быть направлены на приобретение необходимых товаров, на покрытие текущих расходов, в том числе приобретение расходных материалов, выплату зарплаты и прочие затраты.