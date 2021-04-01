Субъектам МСП в 2021 году выдадут почти 43 тыс. микрозаймов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество выданных в 2020 году микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 42,2 тыс., в 2021 году планируется выдать 42,8 тыс. микрозаймов. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" количество выданных в 2020 году микрозаймов составило 42,2 тыс., в 2021 планируется выдать 42,8 тыс. микрозаймов. Эта мера - ключевая для индустрии красоты: барбершопы, салоны красоты, мастера маникюра и центры косметологии активно развиваются сейчас, используя инструменты государственной поддержки", - говорится в сообщении.

Увеличению количества займов, как сообщают в АНО, "способствует смягчение требований к заемщикам и условиям рефинансирования выданных кредитов, а также выделение дополнительных средств на субсидирование льготных микрозаймов".

Система микрофинансирования позволяет предпринимателям получить кредит размером до 5 млн рублей по льготной ставке на срок не более трех лет. Эта мера поддержки адресована в первую очередь небольшим компаниям и начинающим предпринимателям, не имеющим кредитной истории - тем, кому сложно получить обычный банковский кредит.

"Микрозаймы зарекомендовали себя как эффективный механизм поддержки субъектов МСП на фоне пандемии коронавируса. Региональные микрофинансовые организации запустили антикризисные программы: малые и средние предприниматели из пострадавших отраслей получили возможность взять микрокредиты по минимальной ставке в качестве альтернативы кредитам на поддержку занятости, выдаваемым крупнейшими банками", - сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

Накануне замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что государственными микрофинансовыми организациями с января по март 2021 года уже выдано 1,5 тыс. субъектам МСП 2,7 млрд рублей микрозаймов.