Резиденты ТОР Дальнего Востока и СПВ в 2020 году получили 45 млрд рублей льготных финансов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ) получили 45 млрд рублей льготного финансирования в прошлом году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации МСП.

"Финансирование на реализацию инвестпроектов и развитие деятельности получили 94 предприятия МСП, которые работают на Дальнем Востоке в статусе резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Консолидированный объем финансовой поддержки составил 45,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поддержка бизнеса на Дальнем Востоке и в других регионах с низким уровнем социально-экономического развития - один из приоритетов деятельности Корпорации МСП и дочернего МСП банка. Для компаний региона они предусмотрели льготные условия финансирования, в том числе специализированный банковский кредит по сниженной ставке. Также используются ускоренный процесс рассмотрения заявок.

"Дальний Восток - перспективный регион для развития частного бизнеса, как производственного, так и относящегося к сфере услуг. При этом, учитывая специфику региона, важно не только предложить выгодные условия по кредитам и гарантиям, но и создать цифровую экосистему, позволяющую получить поддержку в режиме онлайн. Развитие интернет-сервисов для бизнеса - ключевая задача Корпорации МСП на ближайший год", - отметил генеральный директор Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

Речь идет о льготных кредитах, которые выданы по различным программам поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках программы субсидирования. Также в 2020 году резиденты ТОР и СПВ пользовались гарантийной поддержкой Корпорации МСП и других участников национальной гарантийной системы при получении кредитов в финансовых учреждениях-партнерах.

Крупные проекты

Использование гарантийной поддержки для получения кредитных средств позволило группе компаний "Агротек" реализовать сельскохозяйственный проект на ТОР "Камчатка" и динамично выполнять проект по созданию комплекса выращивания и хранения зерна на ТОР "Михайловский".

"Финансовая поддержка, а также всесторонняя помощь со стороны Минвостокразвития России, налоговые льготы и административные преференции, доступные резидентам ТОР, позволили нам открыть крупнейшее животноводческое предприятие в Камчатском крае - свинокомплекс "Лесной". Он соответствует высшим экологическим и ветеринарным стандартам и позволит закрыть до 70% потребности полуострова в свинине. Зернобобовые культуры для кормов поголовья, которое доходит до 36 000 свиней в год, выращивается Черниговским агрохолдингом в Приморье, где планируется строительство элеватора мощностью хранения 20 000 тонн", - поделился председатель совета акционеров группы компаний "Агротек" Владимир Рубахин, чьи слова приводятся в сообщении.

Резидент свободного порта Владивосток, "Медицинский центр "Новое зрение", получив кредит под гарантию Корпорации МСП, смог начать работать в новом направлении - выполнять операции по лазерной коррекции зрения.

"Уровень проводимых нами операций отвечает мировым стандартам и исключает врачебную ошибку. Этого удалось добиться благодаря самому современному в Приморском крае офтальмологическому оборудованию, купленному на привлеченные средства. Добавлю, что статус резидента свободного порта Владивосток позволяет сделать наши услуги доступными для населения, привлекать высококвалифицированный персонал, обеспечивая конкурентную зарплату", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Медицинский центр Новое Зрение" Владимира Захарова.

Кроме того, льготное финансирование по линии Группы ВЭБ.РФ общим объемом 9 млрд рублей в 2020 году получили четыре масштабных проекта, реализуемых на территориях опережающего развития. Займы под 5% годовых выданы на строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината на ТОР "Комсомольск", Находкинского завода минеральных удобрений на ТОР "Нефтехимический", жилья для сотрудников ССК "Звезда" на ТОР "Большой Камень" и круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" на ТОР "Якутия". Поддержка институтов развития позволит запустить необходимые для развития Дальневосточного федерального округа производства и возвести квадратные метры для судостроителей и их семей в намеченные сроки. А в рамках строительства первого этапа третьей очереди теплиц, стоящих на вечной мерзлоте и обеспечивающих свежими овощами жителей Республики Саха (Якутия), внедрены инновационные решения для повышения урожайности - до 120 кг с квадратного метра в год.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин напомнил, что для помощи малому и среднему бизнесу на Дальнем Востоке и в Арктике в привлечении заемного финансирования на реализацию инвестпроектов корпорация разработала специальный сервис. После полной реализации он обеспечит удобный доступ к кредитным ресурсам для резидентов ТОР и СПВ в рамках соглашений с пулом крупнейших федеральных и региональных банков.