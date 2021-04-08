Как дизайнер одежды из Санкт-Петербурга во время коронавируса объединила театры и моду

Дизайнер женской одежды из Санкт-Петербурга Виктория Тишина в период пандемии наравне со многими предпринимателями столкнулась со снижением заказов и падением товарооборота. Чтобы решить проблему она решила применить в своем бизнесе так называемую стратегия голубого океана, где авторы Чан Ким и Рене Моборн из Института Стратегии голубого океана из INSEAD предлагают одновременно дифференцировать свой бизнес и обеспечить низкие цены, чтобы завоевать новое рыночное пространство и создать новый спрос. Так, она вспомнила, что на последней летней фотосессии одежды 2020 года участвовала молодая актриса из Молодежного театра на Фонтанке. Ее эмоции, глаза – не обычной модели, а личности, привели к тому, что дизайнер решила запустить проект – объединив моду и театры. Идея заключалась в том, чтобы

в серии фотосессий с одеждой дизайнеров в качестве моделей участвовали только артисты театров "со своим опытом, своим актерским драйвом и со своим особенным кодом личности".

С идеей проекта Виктория обратилась в центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга. Там ее поддержали и запустили проект, назвав его "Жизнь. Мода. Театр. Феномен преображения". Сам центр предпринимательства на льготных условиях начал поддерживать проект через социальные сети, а также обеспечивая коммуникацию между всеми участниками. Сегодня к проекту присоединилось 15 дизайнеров и другие государственные театры, например, среди них есть Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева (один из первых профессиональных репертуарных детских театров мира – прим. ТАСС). Помимо обмена опытом и социальной составляющей, главная цель проекта - продвижение региональных брендов в условиях постковидной экономики. Также для театров - это шанс использовать новые каналы продвижения.

Молодежный театр на Фонтанке стал первым театром в рамках проекта. По словам директора театра Ольги Романецкой, получив предложение, коллектив сразу сказал "да". Решение было спонтанным, а пандемия не стала главным поводом. Привлекло то, что проект был нетипичным и помогал "познакомить аудитории". А вообще – театры и мода, по словам артистов, похожи. И там, и там – уделяется большое значение образу и костюму. В том же театре работает художник по костюмам, где цель – иногда передать в спектакле настроение целой эпохи. Но ведь точно также можно передать и настроение актрисы в обычной жизни, одев ее в платье дизайнера. Актрисы театра Светлана Строгова, Наталья Третьякова, Регина Щукина в коллекции одежды "Модный Дом Виктории Тишиной" в фотосессии решили показать один день из жизни актера. Так называемое закулисье – от нанесения грима до репетиции на сцене, где каждая из актрис, одеваясь в образ, показывала определенную эмоцию – "от шутки и чертиков в глазах до серьезной улыбки и задумчиво-романтичного взгляда".

Сам центр развития и поддержки предпринимательства не только кооперирует участников между собой, приглашая новых, но и активно продвигает проект в социальных сетях и СМИ. Они готовы помочь с организацией проекта и на федеральном уровне. Глава Центра Лев Кузнецов отмечает, что в России это первый подобный проект. Он надеется, что полученный всеми участниками опыт может быть полезен и использован другими регионами, в том числе не только в fashion-индустрии.