Предприниматели оценили условия для бизнеса в России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бизнес-среду в России предприниматели оценили на 5 баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщается в исследовании компании Ifors Reseach, проведенном в апреле среди 1 000 предпринимателей средних, малых и микрокомпаний пострадавших отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным аналитики, 25% предпринимателей в среднем оценили бизнес-условия на 5,64 (среднее по десятибалльной шкале), 15% дали российской бизнес-среде 7 баллов, 14% - на 4 балла.

Топ-3 среди проблем МСП по версии опрошенных - налоговая нагрузка (57%), падение спроса, уменьшение количества клиентов (40%), недостаточная господдержка (32%).