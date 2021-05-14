В аппарате Титова сообщили об усложнении процедуры оформления господдержки для фермеров

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Процедура оформления господдержки для фермеров в 2021 году усложнилась из-за перевода на базу казначейской системы "Электронный бюджет", что сократило число претендентов на эту помощь. Об этом говорится в материалах, подготовленных для очередного ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину.

"Работа в "Электронном бюджете" требует от фермера оформления и ежегодного обновления цифровой подписи, а также самостоятельной регистрации и работы в системе. Уже сейчас видно, что количество фермеров, подавших заявления на получение субсидий, снизилось в разы по сравнению с предыдущим годом. Лишь единицы готовы перейти на новую систему - это крупные хозяйства, у которых есть штат бухгалтеров", - отмечается в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как считает общественный омбудсмен по вопросам сельского хозяйства, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимир Плотников, который занимался подготовкой материалов к докладу, для исправления ситуации нужно, во-первых, "предусмотреть переходный период, в течение которого у фермеров останется возможность подавать заявления на господдержку на бумажном носителе, параллельно осваивая новую технологию, а для отдаленных сел - оставить эту возможность до проведения интернета". Во-вторых, считает он, во всех муниципальных районах в рамках многофункциональных центров необходимо предусмотреть сервисную бесплатную помощь в оформлении субсидии для крестьянско-фермерских хозяйств при минимальном пакете документов.

Кроме того, в материалах доклада отмечается, что "эффективность госсубсидий для малых сельхозпроизводителей снижается, поскольку их получатели вынуждены уплачивать дополнительные налоги".

"В ситуации, когда полученные средства господдержки и соответствующие целевые расходы не попадают в один отчетный период согласно бухгалтерской отчетности, сельхозтоваропроизводители вынуждены уплачивать с этих сумм налоги, - пояснил Плотников. - Исключение господдержки из состава доходов при формировании налогооблагаемой базы позволило бы увеличить реальный размер субсидий".