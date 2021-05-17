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На возмещение банкам недополученных доходов по кредитам для МСП выделили 8 млрд рублей

Правительство поручило Минэкономразвития осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство выделило Минэкономразвития 8 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам для малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых, следует из распоряжения кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации 8 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" по льготной ставке", - говорится в документе.

Отмечается, что средства выделяются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для достижения результата по выдаче кредитов для МСП и самозанятых объемом не менее 530 млрд рублей.

Минэкономразвития будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств и представит до 2022 года доклад в правительство.

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