В МЭР заявили, что креативная индустрия имеет большой потенциал для коммерции в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Креативные индустрии в России имеют сегодня большой потенциал для развития успешной коммерческой истории, в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова по итогам своей рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Все современные молодые люди, подавляющее большинство, считают себя талантливыми. Поэтому этот запрос (на реализацию своих талантов - прим. ТАСС) - на самореализацию, окружение и запрос на внешние институты, которые позволяют раскрывать эти таланты и предпосылки для новой экономики. Есть разная вариация того, что такое креативные индустрии, точно ли это вытекает из культурной сферы или это новые медиа. Они [креативные индустрии] имеют огромный потенциал к коммерциализации и потенциал к зарабатыванию денег. Санкт-Петербург как культурная столица, и предпосылки для креативного развития здесь [в городе] совершенно очевидны", - отметила Илюшникова.

Более 200 российских и зарубежных экспертов примут участие в первом Форуме креативного бизнеса, который пройдет с 2 по 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Повестка форума будет разбита на четыре блока: экосистема креативных индустрий, человеческий капитал, креативный город и развитие территорий, новые правила игры. Главная идея форума - обсудить новую реальность. На итоговой сессии форума планируется сформулировать дорожную карту креативных индустрий.