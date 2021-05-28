Как молодые российские дизайнеры создают новые тренды в украшениях

Идея для производства украшений из переработанного пластика пришла архитектору Полине Черповицкой благодаря локдауну, который в апреле 2020 года настиг ее в отпуске в Бразилии. Ее бизнес по производству сувениров для музеев, которым она на тот момент занималась уже пять лет, встал на паузу на неопределенное время. Предпринимательница была вынуждена в срочном порядке решать, как переформатировать свой бизнес, и вспомнила опыт изготовления сувениров из переработанного пластика.

Полина подумала, что если покрыть этот пластик смолой и красиво обработать, то может получиться вполне достойно и бизнес можно переключить на производство экоаксессуаров. Все эскизы для Recycle.object она разрабатывала сама. Суммарно в запуск предпринимательница вложила около 600 тыс. из собственных средств. Предзаказ на сайте позволил запустить производство и в процессе дорабатывать продукт. Уже через два месяца, в июле, бренд вышел на окупаемость. На Новый год выручка Recycle.object составила более 1 млн рублей. В обычные месяцы — 500–600 тыс. рублей. Реселлеры (их более 15 по России), среди которых — музей Garage, универмаг "Цветной" и "Золотое яблоко", — приносят 100–150 тыс. рублей ежемесячно.

Выпускница Высшей ювелирной школы Шароновых Дарья Вологдина в 2016 году решила перебраться в Москву из Тольятти и запустить собственный бренд украшений VODA Jewel (название сложилось из первых букв ее имени и фамилии — Vologdina Daria — прим. ТАСС). В его запуск предпринимательница инвестировала порядка 100 тыс. рублей из собственных средств.

В тот же год на творчество молодого дизайнера обратили внимание в музейной сфере. Первый заказ на сувенирную продукцию она получила от галереи "Центр искусств" на Волхонке, 15, под храмом Христа Спасителя, где собраны картины из частных коллекций — Айвазовского, Шишкина, Рериха и других. Коллекция хорошо продавалась и позволила начинающей предпринимательнице вернуть инвестиции уже через полгода. Позже к Вологдиной обратились за разработкой дизайна музейной продукции Art News Paper для Музея космонавтики и других музеев, также были проекты по созданию корпоративной продукции для Ginza Project, но в этот же момент ей предложил партнерство модный бренд Sorry, I'm not.

Сейчас оборот компании в лучшие месяцы достигает 1 млн рублей. В планах развития у Дарьи — открыть в центре большое пространство с панорамными окнами, которое будет поделено на две части: шоурум и "открытую кухню", где на виду у гостей будут работать мастера-ювелиры и покупать украшения можно будет практически "из-под верстака". Для этого она планирует воспользоваться программой Корпорации МСП для поиска муниципальных помещений для бизнеса.