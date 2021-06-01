Как предприниматель из Калининграда перепрофилировал производство одежды

Руководитель компании Booboo Kids Дмитрий Александров в 2014 году с основателями фабрики "Балтшвей, на которой работал закройщиком, решил основать бренд детской одежды Booboo kids. Часть необходимого оборудования и сотрудников уже была, но инвестиции для открытия новой компании требовались немалые — около 6 млн рублей на ткани, специальные машинки, автоматизированную программу для создания лекал и аренду, но собственники фабрики охотно вложились в новый проект.

Ткани закупили в Польше, оборудовали цех 750 кв. метров на окраине Калининграда под новое производство и сшили пробную партию боди и комбинезонов для малышей до года. Коллекция очень удачно попала в нишу качественной детской одежды для новорожденных из европейского сырья. Подобного продукта на российском рынке было немного, и уже к концу 2014 года нашли дистрибьютора в Москве, закупавшего продукции на 3 млн рублей, которую мы партиями отшивали и отправляли в столицу каждый месяц.

Таким образом, год компания завершила с оборотом 8,8 млн рублей. А в 2014–2015 годах уже стала выходить на сетевые магазины детской одежды в Калининграде – "Ладошки", "Остров детства", "Сказка" и другие. Количество реализуемой одежды к этому времени достигло 25 тыс. единиц в месяц. Компания не стала уступать в качестве, но решила сократить помещение, в котором работали, до 475 кв. метров, чтобы сэкономить на аренде почти вдвое. Также в компании решили расширить ассортимент детской одеждой до 152 см, добавили футболки и спортивные костюмы. Александров с менеджерами по продажам стали искать новые мелкие магазины для реализации своего товара в Калининграде. Все это помогло закрыть год с оборотом 12 млн рублей. В 2017 и 2018 годах выручка компании сократилась до 9 млн рублей.

В пандемию Booboo Kids, как и многие швейные производства, перешли на пошив масок. Заказов на одежду не было всю весну 2020 года, и компания начала производить средства защиты. Александров решил запустить производство промоодежды. Сам спроектировал лекала на программе для моделирования, закупил турецкий футер и стал искать новых клиентов. Контракты удалось заключить с Музеем Мирового океана (им они шьют еще футболки и шоперы), "Пивным двором", другие небольшие магазины заказывают униформу для сотрудников и сувенирную одежду. Кроме предприниматель задумывается об открытии шоурума в центре города. Благодаря наплыву туристов со всей России, случившемуся из-за закрытия границ, предприниматель надеется, что это также поможет сохранить производство детской одежды.