Глава Корпорации МСП заявил о потребности в образовательной поддержке предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Каждый второй российский бизнес испытывает потребность в образовательной поддержке, сообщил в среду глава Корпорации МСП Александр Исаевич на Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума.

"По нашей информации, каждый второй предприниматель имеет потребность в образовательной поддержке. Бизнесу не всегда нужны деньги. Для того, чтобы ответить на этот вызов, мы [Корпорация МСП] будем формировать свой комплекс программ для любого этапа жизненного цикла, направленных на развитие бизнеса и личностных компетенций", - отметил он.

Также в корпорации видят "большой запрос" на запуск института онлайн-наставничества, чтобы предприниматель обменивался опытом и находил новых партнеров. "Будем на него [запрос] реагировать", - уточнил Исаевич.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.