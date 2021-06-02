В России начали тестировать первые элементы цифровой платформы для МСП

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил о начале тестирования первых элементов цифровой платформы для малых и средних предприятий (МСП), которая создается по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы уже начали тестировать ряд элементов. Я сегодня на пленарном заседании [Форума МСП в рамках ПМЭФ-2021] покажу один из элементов, который мы сделали вместе с регионами для бизнеса. В конце лета мы начнем уже тестировать ее (платформу - прим. ТАСС) с предпринимателями. У нас планируется шесть сервисов, и нам важно получить обратную связь", - сказал Исаевич в среду ТАСС в кулуарах Форума МСП.

Он уточнил, что в разработке сервисов платформы приняли участие 21 тыс. предпринимателей из всех регионов России.

Исаевич также добавил, что доступ к платформе получат не только субъекты МСП, но и самозанятые граждане.

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

О форуме

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Фонд Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).