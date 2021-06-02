Шувалов считает, что новая стратегия Корпорации МСП перезапустит отношение к бизнесу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Стратегия Корпорации МСП до 2025 года, которая в настоящий момент разрабатывается, перезапустит отношение к малому и среднему предпринимательству (МСП) в России. Об этом сообщил в среду председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на презентации стратегии на Форуме МСП, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства, которую разрабатывает Корпорация МСП совместно с правительством и госкорпорацией развития, - это "перезапуск всего отношения к малому и среднему предпринимательству". "Мы постоянно находимся во взаимодействии [с предпринимателями]. Диалог, который есть, никогда не прекращался, он очень активный", - подчеркнул Шувалов.

Он также рассказал, что госкорпорация ВЭБ.РФ и правительство запустили совместный проект по выдаче поручительств на проекты малого и среднего бизнеса на 132 млрд рублей.

"Уже заканчивается кризисная ситуация, но она тяжелая по-прежнему, конечно. И мы сейчас предлагаем новые меры, в том числе с использованием механизмов поручительства. Первый проект мы запустили вместе с правительством на 132 млрд рублей. Надеюсь, он будет востребован. Та стратегия, что сегодня - перезапуск всего отношения к малому и среднему предпринимательству", - отметил Шувалов.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургскогомеждународногоэкономическогофорума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.