Почти 100% МСП поддержали замену штрафа на предупреждение за первое нарушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) провела всероссийский опрос предпринимателей, в ходе которого 95% респондентов отметили необходимость предупреждения как первой меры реагирования, говорится в распространенном в пятницу сообщении корпорации.

В опросе КМСП приняли участие более 6 тыс. предпринимателей.

"По результатам опроса сформирована четкая позиция бизнеса о необходимости и важности внедрения принципа "предупреждение как первая мера реагирования". Это отметили 95% респондентов. За внедрение дифференцированной шкалы штрафов в привязке к категории бизнеса по выручке проголосовали 86% опрошенных; 85% предпринимателей отметили необходимость запрета на одновременное привлечение юрлица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение. Внедрение запрета на суммирование штрафов за однородные правонарушения важно для 82% респондентов", - отметил на полях форума глава Корпорации МСП Александр Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

КМСП сложила позиции бизнеса и по результатам обсуждения сформулировала четыре основных предложения для включения в новую редакцию КоАП РФ. Так, основным принципом работы проверяющих органов должно стать предупреждение в качестве первой меры реагирования: введение в отношении всех предпринимателей предупреждений вместо штрафа за впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Также предлагается внедрить дифференцированную шкалу штрафов в привязке к виду бизнеса по выручке (микро, малые, средние предприятия).

"Исаевич озвучил предложение бизнеса запретить суммировать штрафы за однородные правонарушения, а также запретить одновременное привлечение организации и ее руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение. Необходима четкая регламентация случаев привлечения к ответственности организации и ее должностного лица", - говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.