Как фермерский кооператив из Пермского края развивает производство натуральных колбас

Соосновательница фермерского кооператива "Агрорусь" из Пермского края Светлана Янкина в 2016 году вместе с председателем сельхозкооператива Чайковского района Пермского края решили основать кооператив по переработке и реализации мяса, производимого местными фермерами. Концепция возникла от потребности фермеров, выращивающих рогатый скот, свиней, кур, кроликов, в нахождении рынка сбыта. Единственным каналом продаж на тот момент кроме крупных ретейлеров, на полки к которым было достаточно сложно встать, для них были ярмарки и собственные магазины. Но их оплата и содержание выходили дороже, чем если бы они отдавали эти функции на аутсорс.

Коллеги решили открыть цех по переработке и хранению мяса и магазин, где могли бы продавать фермерские продукты. Это решало проблему фермеров с забоем скота, раньше они не могли делать это в больших объемах, потому что не у всех была возможность хранить его в домашних условиях. Им предложили такую схему взаимодействия, чтобы они сдавали в компанию, там бы делали обвалку (один из этапов мясопереработки, во время которого от костей скелета отделяют мягкие ткани — прим. ТАСС), они часть продукции забирали себе для личного потребления, а часть оставляли в расчет за работу, электричество и труд рабочих. Излишки они оставляли в кооперативе, а кооператив их реализовывал, и они с этого получали доход. Такого предложения на тот момент не было во всем Пермском крае.

В запуск компании вложили порядка 15 млн рублей взносов членов хозяйственного кооператива. На эти средства закупили первоначальное оборудование: небольшую производственную мясорубку, фаршемес, один холодильник для охлажденного мяса, один — для замороженного. Помещение уже было в собственности председателя, на производство наняли восемь сотрудников. Так, к концу 2016 года был учрежден фермерский кооператив "Агрорусь". В состав сразу вошли 15 членов, состоявших в сельхозкооперативе: это были и подсобные хозяйства, и семейные животноводческие фермы. Параллельно "Агрорусь" открыла собственный магазин, где стали торговать охлажденным фермерским мясом.

Через год работы они поняли, что нужно добавлять в ассортимент колбасы. В "Агроруси" приняли решение делать продукцию только из мяса и специй — никакой сои, жировых эмульсий, шкур и прочих добавок. В свои колбасы они добавляли только мясо и натуральные ароматизаторы из Германии на основе тропических фруктов и цитрусовых, благодаря которым уходили от применения нитритных солей и консервантов. Определившись с концепцией, в 2017 году компания подала заявку на грант Министерства сельского хозяйства и по итогам конкурса выиграла 7 млн рублей на покупку помещения и оборудования для изготовления колбас и рефрижератор, который позволил хранить большие объемы продукции. В этом году компания также запустила свой сайт, где выложили всю свою продукцию с фотографиями, рассказали о себе и своей работе с фермерами. Вскоре открылось еще два фирменных магазина. Таким образом, за год производство достигло 32 т мяса, оборот компании составил 8 млн рублей.

В пандемию у "Агроруси" объем продаж увеличился в три раза. Сейчас они производят 15 т в месяц и на следующий год планируют повысить продажи на 50%, потом наращивать каждый год по 20%. За 2020 год оборот компании составил 35 млн рублей. На сегодняшний день план по выручке на 50% больше — 70 млн рублей. На сегодняшний день в компании уже 48 членов кооператива и семь магазинов по всему Пермскому краю, в планах — еще расширяться, выходить на сетевые магазины.