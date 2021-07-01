Московским предпринимателям с начала года одобрили субсидии на 559,5 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичному бизнесу с начала года одобрили 500 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 559,5 млн рублей, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 млн рублей. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках", - приводится в сообщении комментарий главы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Ранее экспертная комиссия одобрила 225 заявок на субсидии и гранты для бизнеса на общую сумму 244 млн рублей. Московские экспортеры получили 32 гранта на общую сумму 84 млн рублей и семь субсидий на 4,3 млн рублей. Еще 78 предприятиям, которые работают по франшизе, одобрили 77,1 млн рублей субсидий.

Трем компаниям одобрили субсидии на создание нового или модернизацию существующего продукта в размере 14,9 млн рублей. Девяти резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера одобрили субсидии на 6,5 млн рублей. Еще 27 одобрили субсидии на 7 млн рублей, чтобы возместить расходы на участие в выставках, 20 компаниям компенсировали расходы на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках на сумму 9,5 млн рублей.

Еще пять компаний получили компенсацию одновременно за участие в выставках и за интернет-продвижение на сумму 2,4 млн рублей. 26 компаний, продвигающих свою продукцию через сервисы доставки еды, получили 15,7 млн рублей, еще семи предприятиям одобрили 3,8 млн рублей для компенсации комиссии маркетплейсов. Еще одна компания получила субсидию в 700 тыс. рублей за участие в выставках и комиссию маркетплейсов. Субсидию в 4,5 млн рублей получили семь компаний из приоритетной отрасли, три предпринимателя получили компенсацию в 13,6 млн рублей на развитие гостиничного бизнеса.