Объем закупок у МСП крупнейшими заказчиками вырос почти на четверть за полгода

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Рост объема закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 22,2% по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом во вторник говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"По итогам первых шести месяцев 2021 года 79 тыс. компаний малого и среднего бизнеса (рост на 9 тыс. компаний, +13,5%) заключили договоры с 1 842 крупнейшими заказчиками на 1,9 трлн рублей. Если сравнивать результаты первого полугодия с аналогичным периодом 2020 года, то прирост объема закупок составил 339 млрд рублей (+ 22,2%), количество договоров выросло почти на 25 тыс. (+12,8%)", - говорится в сообщении.

Номенклатура закупок у субъектов МСП расширена по сравнению с 2020 годом с 489 тыс. до 520 тыс. позиций. Средняя стоимость договора оценивается в 8,52 млн рублей. В число лидеров по объему закупок у МСП в 2021 году среди крупнейших заказчиков вошли: ОАО "РЖД" (90,76 млрд рублей), ПАО Сбербанк (66,76 млрд рублей), ПАО "Ростелеком" (49,82 млрд рублей), АО "РЖДстрой" (45,47 млрд рублей), ООО "Газпром комплектация" (41,46 млрд рублей).

Лидерами среди регионов по росту объема закупок у субъектов МСП стали: Москва (650,74 млрд руб.), Санкт-Петербург (186,37 млрд руб.), Московская область (112,81 млрд руб.), Республика Татарстан (79,25 млрд руб.), Свердловская область (69,88 млрд руб.). По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в рамках обновленной стратегии КМСП готова довести объем закупок у МСП до 5,1 трлн рублей к 2025 году. Корпорация МСП также проводит обучение компаний малого и среднего бизнеса, которые хотят участвовать в закупках.

"Специально для них по всей стране проводим обучающие семинары, куда приглашаем представителей торговых площадок, крупнейших госкомпаний, которые доступно рассказывают все нюансы проведения закупок, как правильно составлять документацию. Только в этом году более 2 тыс. компаний и самозанятых приняли участие в семинарах. Кроме того, мы планируем дальнейшее развитие цифровых сервисов для упрощения доступа малых и средних компаний к закупкам, в том числе в сегменте закупок малого объема", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.