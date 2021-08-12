Корпорация МСП будет сотрудничать с курганским правительством в поддержке бизнеса региона

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве по совместному выстраиванию системы мер поддержки МСП региона, расширив возможности для бизнеса области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована. В ней предусмотрены в том числе меры по развитию экономики области.

"Соглашение предусматривает развитие <…> как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки. Финансовые - это кредитно-гарантийная поддержка, нефинансовая - это в первую очередь совместная работа по мониторингу контрольно-надзорной деятельности в регионе, потому что корпорация особое внимание уделяет совместно с контрольно-надзорными органами возможности спокойного ведения бизнеса в регионе. <…> Также у нас есть новое направление - это история, связанная с помощью предпринимателям во встраивании в полки федеральных сетей - это история с кооперационными цепочками", - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич пресс-службе губернатора по итогам встречи с Шумковым.

В свою очередь, губернатор отметил, что у корпорации есть достаточно большой портфель инструментов финансовой поддержки предпринимателей, который интересен региону.

"Это <…> финансирование инвестиционных проектов развития на территории нашего субъекта. Это гарантии, позволяющие предпринимателям брать денег сегодня больше, чем можно взять в стандартной ситуации, приходя в банк. И сопровождение сделок с точки зрения комплексного формирования финансовых условий. <…> [Соглашение] расширяет <...> возможность региона пользоваться этим инструментарием. <…> Наша задача - совместно отстроить систему мер поддержки так, чтобы развивалась экономика, а для людей создавались новые рабочие места", - пояснил он.