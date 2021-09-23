Тепличные условия: как выращивать вкусные овощи в "краю вечнозеленых помидоров"

Председатель кооператива "Туймазинский овощевод" в Башкирии Марат Галимов рассказал ТАСС о том, как основал первое тепличное производство в селе Зириклы

Председатель кооператива "Туймазинский овощевод" в Башкирии Марат Галимов рассказал ТАСС о том, как основал первое тепличное производство в селе Зириклы и за счет чего его продукция в пандемию попала на полки крупнейших продуктовых ретейлеров. В 2000 году инженер-механик химического производства Марат Галимов с семьей переехал из Узбекистана на историческую родину в Башкирию, в город Туймазы. "Туймазыхиммаш" в то время испытывал кризис, и инженеры там не были нужны. Не найдя работу по специальности, Марат задумался о фермерстве. "Башкирию называли "краем вечнозеленых помидоров", из-за специфики климата помидоры здесь никогда не вызревали. С огурцами тоже был дефицит. В то время как раз, после перестройки, на территории Российской Федерации практически все старые теплицы "лежали на боку", не работали. Мы с семьей собрались на совет, чтобы обсудить, куда двигаться на новой территории, и решили заняться выращиванием помидоров и огурцов", — вспоминает Галимов. В 2004 году предприниматель зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), участок 0,8 га взял в аренду, а теплицу построил сам. Там он вырастил огурцы, которые по вкусовым качествам были близки к домашним. Такого предложения на рынке практически не было, поэтому они разошлись на ура. Натуральный вкус томатов, по словам Галимова, достигался благодаря органическим субстратам. Если в промышленных теплицах применяли минеральную вату или кокосовую стружку как субстрат и все растения питались через капельный полив только за счет минеральных удобрений, то "Туймазинский овощевод" делал так называемую малообъемку — полиэтиленовые мешки, которые заполняются субстратом из торфа, перегноя и гречишной шелухи, которая помогает корням дышать и впоследствии придает овощам особые вкусовые качества.

Кроме того, на пленке его теплиц, которую заказывали из Греции, не образовывался конденсат, роса. Овощи можно было получать круглый год: зимой высаживали рассаду огурцов и к началу марта уже получали первый урожай; в июле убирали огурцы, высаживали томаты, получали их уже после 15 сентября и с сентября по ноябрь включительно поставляли томаты на продуктовые площадки. Расположение населенного пункта было удобным для поставок на ближайшие продуктовые рынки благодаря близости трассы М5 Москва — Челябинск. В транспортной доступности были такие миллионники, как Уфа, Самара, Казань, Оренбург, Екатеринбург. Потребность в огурцах в регионе была большая, поэтому к следующему сезону площадь посадки довели до 2 га. "Первые теплицы у нас были построены из сосновых жердей, которые каждые два-три года требовали ремонта. Полив был ручной, из шланга. Из того, что мы зарабатывали, мы все средства вкладывали в теплицы", — рассказывает предприниматель. Стратегия импортозамещения В 2014 году санкции западных стран для России привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений экономики. По словам Галимова, правительство решило развивать промышленные тепличные комплексы, на это выделялись федеральные средства, из-за этого увеличилась конкуренция, а рынки сбыта сократились. "До санкций мы поставляли огурцы начиная от местных магазинов в Башкирии ("Полушка", "Байрам", "Челны-Хлеб") и до региональных сетей в Твери, Новосибирске, Томске, Москве ("Фудсити", Домодедовский оптовый рынок). Тогда из-за изменения ситуации мы перешли на овощеводство открытого грунта, так называемый борщевой набор (картофель, свекла, морковь), который хорошо растет в климатических условиях региона и требует меньше энергозатрат по сравнению с тепличными из-за постоянного роста цен на энергоносители. За счет этого хода расширили производство более дешевых овощей", — говорит Галимов. Для того чтобы гарантированно собирать и реализовывать борщевой набор, необходимо было создать овощехранилище. Галимов объединил усилия с десятью пайщиками, которые занимались тепличным хозяйством в районе, и создал сельскохозяйственный сбытовой кооператив. "Преимущества подобного объединения очевидны: помимо возможности выйти в крупные торговые сети за счет прямых договоров поставки появилась возможность стабилизировать оптовые и розничные цены на республиканском рынке овощей, где до этого безраздельно господствовали перекупщики, которые ради получения сверхприбыли всячески стремились снизить закупочные цены, тем самым вынуждая фермеров отдавать свою продукцию ниже себестоимости и нести убытки", — рассказывает предприниматель.

В 2018 году кооператив принял участие в республиканском конкурсе, выиграл федеральный грант на реконструкцию нежилого помещения под овощехранилище и получил на это 30 млн рублей. С учетом увеличения НДС в 2019 году они планировали одни цены, а в результате цены на металл и строительные материалы выросли. Пришлось искать кредит, чтобы завершить задуманное. Кооперативу отказали все банки, в которые обращались. Тогда им позвонили из Минсельхоза Башкирии и порекомендовали обратиться в Корпорацию МСП (федеральный институт, занимающийся развитием малого и среднего бизнеса — прим. ТАСС), дочерний банк которой — МСП Банк — выдал им кредит 15 млн рублей по льготной ставке. "Если бы не было банковской поддержки, непредсказуемость рынка, скачки цен поставили бы нас в тупик", — признается фермер. Бюджет на строительство овощехранилища — более 50 млн. Из этой суммы около 30 млн рублей — это грант, 15 млн рублей — кредит, а 5 млн рублей — средства фермерских хозяйств. Пандемия и выход в продуктовые сети 2020 год стал одним из самых тяжелых в истории кооператива. Пик продаж у "Туймазинского овощевода" традиционно приходился на середину и конец апреля, цена на огурцы могла доходить до 100 рублей. А в 2020 году в аналогичный период "Туймазинский овощевод" продавал их по 30 рублей, потому что карантин, введенный из-за распространения коронавируса, пришелся на майские праздники, в которые традиционно КФХ получало максимальную прибыль. "Из-за пандемии спрос снизился по сравнению с прошлым годом, нам пришлось снижать оптовые цены в три раза. К тому же в этот год росли расходы на энергоносители из-за морозов, мы же в Приуралье. Из-за долгов по газу пришлось срочно искать кредит. И процент у нас был 18% — я был вынужден взять, чтобы оплатить долги", — делится Галимов.

В ковидные времена спрос снизился еще и из-за закрытия большого числа магазинов региональных торговых сетей. Поэтому Галимов решил начать работать с федеральными сетями, чтобы расширить рынки сбыта. "Мы знали, что Корпорация МСП помогает производителям выходить на крупных ретейлеров. Они организовали для нас встречи с сетями "Магнит" и "Пятерочка". В течение двух-трех месяцев мы заключили договор с "Магнитом", а в конце августа успешно прошли аудит "Пятерочки". Его осуществляла швейцарская компания, которая проверяла наше овощехранилице, оборудование, условия хранения овощей, квалификацию работников, безопасность условий работы и многие другие параметры. Но в целом, если понимать их потребности, этим условиям можно соответствовать. Оба партнерства должны увеличить объемы продаж в полтора-два раза", — рассказывает предприниматель. С подписанием этих договоров стало очевидно, что объемы поставки увеличатся и придется брать овощную продукцию не только у членов кооператива, но и у других фермеров; с учетом того, что сети рассчитываются за поставленную продукцию не сразу (платежи с отсрочкой один месяц), необходим большой объем оборотных средств. При условии, что банки неохотно кредитуют потребительские кооперативы, предприниматель надеется на действие нового "зонтичного" механизма предоставления поручительств для привлечения кредита и дальнейшую финансовую поддержку Корпорации МСП. Результаты и планы В концу 2020 года закончилась реконструкция нежилого здания в городе Туймазы под овощехранилище вместимостью 1,5 тыс. т овощей. Здание и земельный участок находятся в собственности ССПК "Туймазинский овощевод". "Овощехранилище состоит из четырех отдельных камер с холодильным и вентиляционным оборудованием, которое поддерживает оптимальный температурно-влажностный режим. Также применяется система озонирования воздуха для борьбы с бактериальной флорой. В здании предусмотрена как зона приема и контроля поступающей продукции, так и склад готовой продукции для отгрузки мелким оптом после мойки, чистки и упаковки овощей. Благодаря этому овощехранилищу объем овощей (на данный момент это 1 тыс. т ежегодно), которые кооператив реализует ежегодно, получится увеличить в несколько раз", — рассказывает Галимов.