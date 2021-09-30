Малый бизнес в рамках зонтичного механизма получил кредиты на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банки, участвующие в реализации зонтичного механизма Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), выдали кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в КМСП.

"Банки-участники зонтичного механизма Корпорации МСП предоставили предпринимателям кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей с момента старта новой программы поддержки бизнеса в сентябре 2021 года. Финансирование направлено компаниям под поручительства Корпорации МСП на сумму 520 млн рублей. Кредиты были предоставлены банками ВТБ, "Открытие", РНКБ и ПСБ", - говорится в сообщении.

Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рамках нового механизма господдержки, составила 9% годовых. Максимальный объем ставки - 11% годовых, минимальный - 2,4% годовых. Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малых и средних предпринимателей, уточнили в КМСП. Кредиты выдали предпринимателям из таких отраслей, как медицина, производство, торговля и грузоперевозки. Первые кредиты предоставили предприятиям в Амурской области, Краснодарском крае, Красноярском крае, Москве, Подмосковье, Оренбургской и Смоленской областях, Татарстане и других регионах.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, первый опыт реализации механизма "уже показал верность выбора стратегии по повышению доступности финансирования бизнеса". Так, предприниматель бесшовно и в минимальные сроки использует доступные финансовые инструменты и получает необходимый объем финансирования на доступных условиях, отметил он.

"Следующим шагом для нас станет масштабирование зонтичного механизма и включение в орбиту новой программы поддержки предпринимателей других банков. Тем самым вместе мы повысим охват мерами поддержки предпринимателей как по отраслям экономики, так и по регионам", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

Основная задача зонтичного механизма - расширение доступа бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей. К 2024 году они могут получить финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами КМСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей.