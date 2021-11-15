К цифровой платформе МСП подключится региональная инфраструктура поддержки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Региональная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) подключится к цифровой платформе, создаваемой в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В платформу будут интегрированы профили организаций инфраструктуры поддержки МСП 16 видов, таких как центры поддержки предпринимательства, инжиниринговые центры, центры инноваций социальной сферы, центры кластерного развития и прототипирования, а также ряд других организаций. Подключение организаций инфраструктуры должно помочь типизировать и стандартизировать их деятельность, повысить доступность услуг для действующего бизнеса и начинающих предпринимателей", - говорится в сообщении министерства.

Задача цифровой платформы МСП, создаваемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - "стать помощником бизнеса и проактивно предлагать услуги и меры поддержки, которые нужны ему именно в данный период развития компании". Планируется, что количество сервисов в рамках цифровой платформы МСП будет увеличиваться, уточнили в министерстве.

Платформа разрабатывается Корпорацией МСП (входит в группу "ВЭБ.РФ") в рамках исполнения поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Подключение организаций инфраструктуры должно помочь стандартизировать их деятельность, повысить доступность услуг для действующего бизнеса и начинающих предпринимателей. Также предполагается проведение комплексного анализа действующих мер поддержки и усовершенствование системы мониторинга и контроля оказания услуг предпринимателям и самозанятым для повышения качества их работы. Это один из планируемых элементов формирования государственной клиентоориентированности", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.